Most state voters favor it. Blacks are 4.2 times more likely to be arrested for possession.

When Wisconsin Senate Majority Leader Devin LeMahieu recently announced that he doesn’t support legalizing recreational marijuana or even medical marijuana, he showed how backward and out of step the Republican Party in Wisconsin is.

The continued criminalization of marijuana use is an attack on communities of color in Wisconsin.

Black people in Wisconsin are 4.2 times more likely than white people to be arrested for marijuana possession even though their usage is comparable, according to a report by the ACLU last year. Wisconsin also ranked 14th in the nation for largest racial disparities in arrests for marijuana possession.

In Wisconsin, second-offense convictions for marijuana possession are an automatic felony, no matter how small the amount. Milwaukee District Attorney John Chisholm, who is in favor of legalizing marijuana, has said that this is the one felony charge that he would like most to eliminate since it is so punitive.

The racist enforcement of marijuana prohibition is a reminder of the ugly roots of policing in the United States. The first police forces emerged in the South as slave patrols tasked with chasing down runaways and preventing slave revolts, according to Time Magazine. The first formal slave patrol was actually created in the Carolina colonies way back in 1704.

More than 300 years later, people of color continue to be profiled, demonized, and disproportionately affected by the criminalization of marijuana.

Other states are doing something about it, but not Wisconsin.

Legalizing marijuana shouldn’t be a difficult task because the people of Wisconsin are in favor of it. A 2019 Marquette law school poll showed that a whopping 83 percent of Wisconsinites support legalizing medical marijuana and 59 percent support legalizing recreational marijuana.

Gov.in his budget two years ago proposed legalizing medical marijuana. In this year’s budget, he proposed legalizing recreational marijuana. And to his credit, he also proposed setting aside $80 million for underserved communities that have been hit the hardest by the war on drugs.

If that $80 million were distributed only amongst the 374,747 Black people living in Wisconsin, that would only come to about $214 per person – a tiny bit of compensation considering the damage done.

Republican Senators in Wisconsin can’t understand what it’s like to be profiled, arrested, or convicted due to the color of their skin. It’s time they considered people of color when making decisions for the entire state.

Iuscely Flores, racial equity and economic justice advocate.

Líder del Senado planea bloquear la reforma de la marihuana en Wisconsin

Cuando el líder de la mayoría del Senado de Wisconsin, Devin LeMahieu, anunció recientemente que no apoya la legalización de la marihuana recreativa o incluso la marihuana medicinal, mostró cuán atrasado y fuera de sintonía está el Partido Republicano en Wisconsin.

La continua criminalización del consumo de marihuana es un ataque a las comunidades de color en Wisconsin.

Los Afro americanos y gente morena en Wisconsin tienen 4 a 2 veces más probabilidades que los blancos de ser arrestados por posesión de marihuana a pesar de que su uso es comparable, según un informe de la ACLU el año pasado. Wisconsin también ocupó el puesto numero 14 en la nación por las mayores disparidades raciales en los arrestos por posesión de marihuana en todo el país.

En Wisconsin, las condenas por segunda ofensa por posesión de marihuana son un delito grave automático, sin importar cuán pequeña sea la cantidad. El fiscal de distrito de Milwaukee, John Chisholm, que está a favor de la legalización de la marihuana, ha dicho que este es el único cargo de delito grave que más le gustaría eliminar, ya que es muy punitivo.

La aplicación racista de la prohibición de la marihuana es un recordatorio de las horribles raíces de la policía en los Estados Unidos. Las primeras fuerzas policiales surgieron en el sur como patrullas de esclavos encargadas de perseguir a los fugitivos y prevenir revueltas de esclavos, según la revista Time. La primera patrulla formal de esclavos se creó en las colonias de Carolina en 1704.

Más de 300 años después, las personas de color continúan siendo perfiladas, demonizadas y afectadas de manera desproporcionada por la criminalización de la marihuana.

Otros estados están haciendo algo al respecto, pero no Wisconsin.

Legalizar la marihuana no debería ser una tarea difícil porque la gente de Wisconsin está a favor de ella. Una encuesta de la escuela de derecho de Marquette de 2019 mostró que un enorme 83 por ciento de los habitantes de Wisconsin apoya la legalización de la marihuana medicinal y el 59 por ciento apoya la legalización de la marihuana recreativa.

El gobernador Tony Evers en su presupuesto hace dos años propuso legalizar la marihuana medicinal. En el presupuesto de este año, propuso legalizar la marihuana recreativa. Y para su mérito, también propuso reservar $80 millones para las comunidades desatendidas que han sido las más afectadas por la guerra contra las drogas.

Si esos $80 millones se distribuyen sólo entre las 374,747 personas negras y afro americanas que viven en Wisconsin, eso sólo equivaldría a alrededor de $214 por persona, una pequeña compensación considerando el daño causado.

Los senadores republicanos en Wisconsin no pueden entender lo que es ser perfilado, arrestado o condenado debido al color de su piel. Es hora de que consideren a las personas de color al tomar decisiones para todo el estado.

Iuscely Flores, Partidaria de la equidad racial y justicia económica.