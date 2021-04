There is a big defect in the way Wisconsin counts prisoners in the Census. This defect is called prison gerrymandering, and it amounts to a modern-day Three-Fifths Compromise.

Instead of counting prisoners as living in the community they came from, Wisconsin counts them as living where the prison is located.

This results in an inflated redistribution of political and financial power to prison towns and a corresponding decrease in resources to impoverished communities in Wisconsin, where most of the state’s prison population comes from.

It also results in poor representation when district maps are cut, when federal funding from census data is distributed, and congressional representation.

A year and a half ago, the NPR podcast Code Switch looked at prison gerrymandering in Wisconsin. Reporter Hansi Lo Wang visited the city of Waupun, where prisoners make up more than a quarter of the population. The prisoners he talked to did not consider Waupun home, and the alderperson whose district includes the prison, with prisoners accounting for 76 percent of his district, had never even been inside the prison.

Once the Census counts an inmate as living where the prison is located, that designation lasts a decade, even though the inmate is likely to get out sooner and go back home.

According to a recent article from The New Republic, “the average length of incarceration is between two and three years, when incarcerated people return home, the population of their home district increases, diluting the power of each individual vote and giving communities most impacted by incarceration less representation in state and local government.”

State officials who represent prison towns have no incentive to change the way Wisconsin counts prisoners. In fact, they have a vested interest in this distorted allocation of resources and power.

There is a racist component to prison gerrymandering as well. Most incarcerated people in Wisconsin are Black and brown. They tend to come from urban communities with heavier policing, which feeds into the prison industrial complex. And because of prison gerrymandering, Black and brown communities are losing resources and power, whereas white communities are gaining.

Other states have come to grips with this problem and have outlawed prison gerrymandering. These states include California, Colorado, Maryland, Nevada, New Jersey, New York, Virginia, and Washington.

Wisconsin should do the same.

Iuscely Flores, racial equity and economic justice advocate.

El compromiso moderno de las tres quintas partes

Hay un gran problema en la forma en que Wisconsin cuenta a los prisioneros en el censo. Este defecto se llama “prison gerrymandering” y en espanol la traduccion directa basicamente es “falcificar los votos para las elecciones” pero en este caso le llamaremos la manipulación de contar a prisioneros en la prision en cual se encuentran. Este problema es equivalente a el Compromiso de Tres Quintos de los tiempos 1800’s cuando el pais EEUA aun tenia esclavos y consideraban a los esclavos tres quintos al cuerpo de un americano libre.

En lugar de contar a los prisioneros como que viven en la comunidad de la que provienen, Wisconsin los cuenta como que viven en el lugar donde se encuentra la prisión.

Esto da como resultado una redistribución inflada del poder político y financiero a las ciudades con carceles y la correspondiente disminución de los recursos para las comunidades empobrecidas de Wisconsin, de donde proviene la mayor parte de la poblacion encarcelada del estado.

También resulta en una representación deficiente en nuestras comunidades.

Hace un año y medio, el podcast Code Switch de NPR analizó el “gerrymandering” en las cárceles de Wisconsin. El periodista Hansi Lo Wang visitó la ciudad de Waupun, donde los presos constituyen más de una cuarta parte de la población entera de la ciudad. Los presos con los que habló no llamaron a Waupon su casa, y el concejal cuyo distrito incluye la popoulacion en la prisión, que representa el 76 por ciento de su distrito, nunca había estado dentro de la prisión.

Una vez que el Censo cuenta que un recluso vive en el lugar donde se encuentra la prisión, esa designación dura una década, aunque es probable que el recluso salga mucho antes y regrese a casa.

Según un artículo reciente de New Republic, “la duración del encarcelamiento es de entre dos y tres años, cuando las personas encarceladas regresan a sus hogares, la población de su distrito de origen aumenta, diluyendo el poder de cada voto individual y dando a las comunidades más afectadas por encarcelamiento menos representación en el gobierno estatal y local “.

Los funcionarios estatales que representan a las ciudades carcelarias no tienen ningún incentivo para cambiar la forma en que Wisconsin cuenta a los prisioneros. De hecho, tienen un interés personal en esta distribución distorsionada de recursos y poder.

También hay un componente racista en la manipulación de contar a los prisioneros en las cárceles. La mayoría de las personas encarceladas en Wisconsin son Afro Americanas y morenas. Suelen provenir de comunidades urbanas con mayor vigilancia policial, que se alimenta del complejo industrial penitenciario . Y debido a la manipulación en las cárceles, las comunidades Afro Americanas y morenas están perdiendo recursos y poder, mientras que las comunidades blancas están ganando.

Otros estados se han enfrentado a este problema y han ilegalizado el “gerrymandering” en las cárceles. Estos estados incluyen California, Colorado, Maryland, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Virginia y Washington.

Wisconsin debería hacer lo mismo.

Iuscely Flores, Partidaria de la equidad racial y justicia económica.