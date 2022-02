Get a daily rundown of the top stories on Urban Milwaukee

Representative Jodi Emerson and Senator Lena Taylor introduced a collection of bills at the beginning this month, known as the “Unlock the Vote” package.

These bills are aimed at protecting everyone who is eligible to vote in the state, including previously convicted people, and making polling sites accessible in many capacities, as well as preventing voter intimidation. The package would also allow prisoners to be counted by the census in the cities they reside prior to incarceration in order to create fair representation.

Each one of these bills aids in fostering an equitable path for communities of color to gain fair political representation.

For example, LRB-5098 would require jails to have a plan to register qualified electors who are detained and to allow them to vote while detained. Given that Black people are incarcerated at 12 times the rate of white people in Wisconsin, it’s crucial that those who are in jail and still eligible to vote should have ready access to do so.

Another bill, LRB-5936, would solve the problem of prison gerrymandering, whereby individuals confined in state prison are counted as living in the community where the prison is located and not in the communities they came from. There is a racist component to prison gerrymandering. Most incarcerated people in Wisconsin are Black and brown. They tend to come from urban communities with heavier policing, which feeds into the prison industrial complex. Because of prison gerrymandering, Black and brown communities are losing resources and power, whereas white, rural communities are gaining, as we noted in a previous article by the Wisconsin Democracy Campaign: The Modern Day Three-Fifths Compromise.

LRB-5183 would protect and expand our freedom to vote by establishing automatic voter registration, increasing polling place posting and language requirements, improving election manuals, and banning deceptive election practices, voter intimidation and suppression. This, in turn, would support the freedom to vote movement in Wisconsin, started by many pro-democracy non-profits in 2020. This bill is also a direct counter to the anti-voter bills introduced by Republicans in 2021.

And lastly, LRB-5182 would restore the right to vote to anyone who was convicted of a felony as soon as they are released. This is in stark contrast to a bill co-sponsored by Republicans (Senate bill 873) that’s aimed to prevent people who have been convicted of a felony from voting until they have paid off any and all financial penalties related to their sentencing, including fines and restitution.

In Wisconsin, an estimated 60,000 Wisconsin residents are under some form of extended supervision, probation, or parole and thus cannot vote. This is one of many modern-day Jim Crow examples, and as we plan to advance Wisconsin forward towards a just democracy, these 60,000 people should not be left behind.

As Representative Emerson said, “Civil rights do not disappear because of your past. Some of these include a right to a fair trial, the right to government services and the right to a public education. You are entitled to these rights even if you are on probation and parole, so why should the civil right of voting be any different?”

All Wisconsinites — regardless of their age, race or wealth and class status — should agree that people deserve the right to participate in our democracy.

These “Unlock the Vote” packages would help make that happen.

Iuscely Flores, Racial Equity and Economic Justice Advocate

Desbloquee el voto para erradicar la antigua legislación de Jim Crow

La representante Jodi Emerson y la senadora Lena Taylor presentaron una colección de proyectos de ley a principios de este mes, conocida como el paquete “Desbloquear el voto”.

Estos proyectos de ley tienen como objetivo proteger a todos los que son elegibles para votar en el estado, incluidas las personas condenadas anteriormente, y hacer que los lugares de votación sean accesibles en muchas capacidades, así como prevenir la intimidación de los votantes. El paquete también permitiría que los presos sean contados por el censo en las ciudades en las que residen antes del encarcelamiento para crear una representación justa.

Cada uno de estos proyectos de ley ayuda a fomentar un camino equitativo para que las comunidades de color obtengan una representación política justa.

Por ejemplo, LRB-5098 requeriría que las cárceles tengan un plan para registrar a los electores calificados que estén detenidos y permitirles votar mientras están detenidos. Dado que las personas negras están encarceladas 12 veces más que las personas blancas en Wisconsin, es crucial que aquellos que están en la cárcel y aún son elegibles para votar tengan acceso inmediato para hacerlo.

Otro proyecto de ley, LRB-5936, resolvería el problema de la manipulación de las prisiones, mediante el cual las personas recluidas en una prisión estatal se consideran viviendo en la comunidad donde se encuentra la prisión y no en las comunidades de donde provienen. Hay un componente racista en la manipulación de las prisiones. La mayoría de las personas encarceladas en Wisconsin son negras y marrones. Tienden a provenir de comunidades urbanas con vigilancia policial más estricta, que alimenta el complejo industrial de la prisión. Debido a la manipulación de las prisiones, las comunidades negras y latinas están perdiendo recursos y poder, mientras que las comunidades rurales blancas están ganando, como señalamos en un artículo anterior de la Campaña por la democracia de Wisconsin: El compromiso moderno de tres quintos.

LRB-5183 protegería y expandiría nuestra libertad de votar al establecer el registro automático de votantes, aumentar los requisitos de publicación e idioma en los lugares de votación, mejorar los manuales electorales y prohibir las prácticas electorales engañosas, la intimidación y la supresión de votantes. Esto, a su vez, apoyaría el movimiento por la libertad de votar en Wisconsin, iniciado por muchas organizaciones sin fines de lucro a favor de la democracia en 2020. Este proyecto de ley también es un contraataque directo a los proyectos de ley contra los votantes presentados por los republicanos en 2021.

Y, por último, LRB-5182 restauraría el derecho al voto de cualquier persona que haya sido condenada por un delito grave tan pronto como sea liberada. Esto contrasta marcadamente con un proyecto de ley copatrocinado por los republicanos (proyecto de ley del Senado 873) que tiene como objetivo evitar que las personas que han sido condenadas por un delito grave voten hasta que hayan pagado todas y cada una de las sanciones financieras relacionadas con su sentencia, incluidas multas y restitución.

En Wisconsin, aproximadamente 60,000 residentes de Wisconsin están bajo alguna forma de supervisión prolongada, libertad condicional o libertad condicional y, por lo tanto, no pueden votar. Este es uno de los muchos ejemplos modernos de Jim Crow, y mientras planeamos hacer avanzar a Wisconsin hacia una democracia justa, estas 60,000 personas no deben quedarse atrás.

Como dijo el Representante Emerson, “Los derechos civiles no desaparecen debido a su pasado. Algunos de estos incluyen el derecho a un juicio justo, el derecho a los servicios gubernamentales y el derecho a la educación pública. Tienes derecho a estos derechos incluso si estás en libertad condicional, entonces, ¿por qué el derecho civil de votar debería ser diferente?

Todos los habitantes de Wisconsin, independientemente de su edad, raza, riqueza y condición social, deben estar de acuerdo en que las personas merecen el derecho a participar en nuestra democracia.

Estos paquetes de “Desbloquear el voto” ayudarían a que eso suceda.

Iuscely Flores, Partidaria de la equidad racial y justicia económica